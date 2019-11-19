2019-11-19T05:04:29+03:00
Происшествия

Охранник колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, арестован на два месяца

Суд постановил заключить пропустившего студента с ружьем сотрудника ЧОП под стражу до 14 января [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Стрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВАСтрельба в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла утром 14 ноября. Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА
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Во вторник, 19 ноября, Благовещенский городской суд арестовал охранника колледжа, который пропустил в здание студента с ружьем. Сотрудник ЧОП «Сириус-А» заключен под стражу на два месяца – до 14 января, его обвиняют в «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«Я не считаю себя виновным, я сделал все, от меня зависящее: вывел людей, вызвал МЧС. Я даже по сути не являюсь охранником, у меня нет удостоверения», - сказал обвиняемый в зале суда.

Выяснилось, ранее он был судим за особо тяжкое преступление, у него двое маленьких детей. А по словам адвоката, ее подзащитный очень болен и нуждается в операции на сердце, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, утром 14 ноября студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в учебном заведении, а потом покончил с собой. Позже выяснилось, что он беспрепятственно пронес ружье в колледж в сумке.

Здание охранял ЧОП «Сириус А», директор частной охранной организации тоже задержан, а в отношении руководства колледжа возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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