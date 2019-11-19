2019-11-19T08:03:17+03:00
Политика

В Польше составили два сценария войны США с Россией

Издание Mysl Polska считает, что Вашингтону могут срочно потребоваться масштабные боевые действия
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Два сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовало польское изданиеДва сценария потенциального вооружённого конфликта между США и РФ опубликовало польское изданиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польское издание Mysl Polska рассмотрело два сценария вооруженного конфликта между США и Россией. Журналист Антоний Конюшевский считает, что вероятность начала такой войны весьма велика, поскольку Вашингтону могут срочно понадобиться масштабные боевые действия.

Дело в том, что Москва, несмотря на сложные обстоятельства, смогла совершить пару "мастерских шахматных ходов" - добилась успеха в Сирии, наладила связи с Турцией и Израилем. США, тем временем, потерпели "унизительное поражение" на Ближнем Востоке. Именно поэтому в Польше считают, что Штаты попытаются подчинить Россию себе, как наиболее вероятного противника.

Первый вариант развития событий подразумевает массированную атаку с использованием ядерного оружия. По мнению автора статьи, это довольно рискованно, поскольку Россия может сохранить возможность нанесения разрушительного ответного удара.

Второй сценарий реализуется в несколько этапов, и сначала страну экономически изолируют с целью "смены политического руководства". Целью всего этого является подчинение геополитического пространства и неизмеримых ресурсов, включая Арктику.

Сайт kp.ru писал, что ранее в самой Варшаве уже угрожали России ядерным ударом. Причем наносить его должны были США. Лишь отдельные польские политики считают, что отношения с Москвой стоит налаживать, но их, похоже, меньшинство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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