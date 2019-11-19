На Украине рассказали, чем Зеленский хуже Порошенко

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-19T10:06:21+03:00

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На Украине считают, что новый президент Владимир Зеленский оказался еще хуже, чем его предшественник Петр Порошенко. Прегрешения нынешнего лидера Незалежной в интервью телеканалу NewsOne перечислила бывший министр юстиции Елена Лукаш, соратница Виктора Януковича, до госпереворота 2014 года работавшая в кабмине премьера Николая Азарова.

Начала она с того, что при Порошенко лицензию у телеканала «112 Украина» забрать только грозили, а при Зеленском — забрали, при Гройсмане установили постановление о максимальном росте тарифов, а при «Слуге народа» отменили.

«При правительстве Гройсмана пытались поднять минимальную зарплату до пяти тысяч гривен, а при Зеленском зафиксировали чуть выше четырех тысяч», - продолжила Лукаш.

По ее словам, нынешнее правительство «на 90 процентов» состоит из тех же людей, которые работали в кабминах предыдущих премьеров Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. А обновленный кадровый состав «кажется сомнительным, подозрительным, шокирующим иногда».

«Смотрим по действиям – действия такие же. Самое главное, что не ушел никуда дискурс войны. Дискурсы: свой – чужой, правильный журналист и неправильный, важно – не важно, ценности революции или антигерои. Это все остается и умножается», - подытожила Елена Лукаш.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее другой украинский политик перечислил невыполненные обещания Зеленского, предрек «роспуск парламента» и «изгнание правительства из страны», даже сроки назвал.

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ИСТОЧНИК KP.RU