Нотариус рассказал об опасностях использования электронной цифровой подписи

СЕГОДНЯ 09:45 2019-11-19T09:45:32+03:00

Даже такую подпись нужно регистрировать у нотариуса

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Сегодня электронные цифровые подписи (ЭЦП) очень распространены во всех сферах деятельности, но для человека, оставившего такую визу на документе, все равно существует опасность.

Начальник законодательно-методического отдела Федеральной нотариальной палаты Александр Сагин назвал ряд опасностей, которые могут подстерегать человека и объяснил, как можно себя защитить.

- Этот инструмент нельзя назвать безопасным с правовой точки зрения. Нужно понимать, договор в электронной форме, заверенный ЭЦП, так и остается сделкой в простой письменной форме. Такие бумаги нужно заверять у нотариуса, это станет гарантией, - комментирует «Известиям» Сагин.

Специалист подчеркивает, что подобную сделку можно будет оспорить, так как недостаточно просто убедиться, что ЭЦП оставил владелец, но и знать, что делал он это добровольно.

- Дистанционное подтверждение своих интересов делает граждан уязвимыми. В зоне риска пожилые люди, которые

могут не осознавать, что нажатие пары кнопок на гаджете приведет к юридическим последствиям, - рассуждает эксперт.

Он подчеркивает, что сегодня нотариусы могут оказывать услуги «электронного нотариата», что позволяет удостоверить ЭЦП.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что мошенники научились присваивать квартиры по цифровой подписи. Оказалось, что электронную подпись возможно подделать и совершить любые действия.

ИСТОЧНИК KP.RU