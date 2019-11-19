Британским новобранцам порекомендовали не пользоваться телефонами Huawei

СЕГОДНЯ 09:57 2019-11-19T09:57:04+03:00

Новобранцам говорят, что у них не должно быть телефонов Huawei, потому что Китай делится данными с Россией Фото: REUTERS

Солдатам велели покупать устройства других марок – из-за опасений, что Китай использует Huawei для слежки. И, якобы, делится информацией с Россией.

Изменить размер текста: A A

Сотрудник одного из британских учебных армейских центров признался, что солдатам армии Соединенного Королевства советуют отказаться от использования китайских гаджетов.

«Новобранцам говорят, что у них не должно быть телефонов Huawei, потому что Китай делится данными с Россией. Им сообщили о проблемах безопасности и предупредили, что их данные могут отслеживаться. Советуют покупать телефоны других производителей. Ситуация тревожная», - поделился источник газеты Daily Mirror.

Второй по величине производитель телефонов в мире в прошлом получал деньги от государственных служб безопасности Китая, и в соответствии с китайскими юридическими законами должен сотрудничать с разведкой страны. При этом Huawei заявляет, что это обязательство не распространяется на деятельность компании и работу смартфонов в других странах.

Несмотря на это, США и некоторые страны Европы продолжают ограничивать китайскую компанию. В недавнем заявлении корпорации, которое цитирует ТАСС, представители Huawei указали, что компания подвергается «несправедливому отношению».

В мае этого года компания Huawei была внесена в "черный список" министерства торговли США. Причиной этому стало введение режима чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В Китае, в свою очередь, этот шаг назвали проявлением "беспричинного давления" и "экономической травли".

ИСТОЧНИК KP.RU