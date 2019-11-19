Бесхозный стержень с атомной электростанции обнаружили на юге Японии

СЕГОДНЯ 10:04 2019-11-19T10:04:17+03:00

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В префектуре Окинава на юге Японии обнажен предмет, сильно похожий на топливный стержень с атомной электростанции. Необычную находку сделал житель небольшого городка Миякодзима, прогуливаясь по улице.

На место инцидента были тут же направлены специалисты из регионального гарнизона сил самообороны. Однако замеры не выявили признаков повышенного радиационного фона.

Агентство Kyodo уточняет, что на Окинаве никогда не существовало АЭС, поэтому местные власти не знают, откуда взялся стержень. Дополнительная информация станет известна после тщательного изучения найденного предмета.

Сайт kp.ru писал, что в Токио, тем временем, обсуждается дальнейшая судьба воды, скопившейся в цистернах поврежденной электростанции "Фукусима-1". Японские власти уверяют, что жидкость не представляет угрозы для живых существ и предлагают сбросить ее в море.

ИСТОЧНИК KP.RU