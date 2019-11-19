Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России

СЕГОДНЯ 10:21 2019-11-19T10:27:16+03:00

Компании оценивали по уровню зарплат, благотворительности, условиям труда и заботе об экологии

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Журнал Forbes составил рейтинг лучших работодателей России. В него вошли компании, которые набрали больше всего баллов по разным показателям. Например, оценивали предприятия по таким параметрам, как зарплата, условия труда, социальный пакет, корпоративное обучение. Целый блок посвящен тому, как компания взаимодействует с регионом, где располагается: забота об экологии, благотворительность.

В итоге, наивысший балл, 60,97, набрала компания «Норильский никель», где занимаются производством драгоценных и цветных металлов. Предприятие существует на рынке больше 30 лет и сегодня представляет собой уже группу компаний. По данным на 31 августа 2019 года в «Норильском никеле» трудятся 75 тысяч 243 человека.

Немного до первого места не хватило компании «Полюс» - 60,81 балл. На этом золотодобывающем предприятии работают 18 тысяч 783 человека.

составлен ежегодный рейтинг

Замыкает тройку лидеров рейтинга «Газпромбанк». Результат – 60,45 баллов. В лидеры компания выбивается по уровню зарплат – по этому показателю занимает первое место.

А вот условия труда лучше всего в компании «Яндекс», но по общему количеству баллов предприятие – на 4 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU