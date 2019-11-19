2019-11-19T10:46:22+03:00
Происшествия

В Тбилиси протестующие вновь разбили палаточный городок у парламента

Требование все то же - принятие закона о переходе на пропорциональную систему выборов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сторонники оппозиции на митинге в ТбилисиСторонники оппозиции на митинге в ТбилисиФото: REUTERS
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В Тбилиси возобновилась акция протеста. Несколько десятков протестующих вновь разбили палаточный городок перед зданием грузинского парламента в центре города после того, как накануне вечером их разогнали.

Сайт kp.ru писал, что спецназ использовал дубинки, водометы и слезоточивый газ. В результате по меньшей мере три человека оказались в больнице. Еще 37 демонстрантов были задержаны.

Сейчас на площади установлено около десяти палаток. Некоторые митингующие провели здесь ночь. Согласно данным телеканала "Рустави-2", требования у них все те же - принятие законопроекта о переходе на пропорциональную систему выборов и досрочное проведение избирательной кампании в парламент.

Напомним, что документ о внесении соответствующей поправки в Конституцию не нашел поддержки среди депутатов. Голосование по этому вопросу состоялось на прошлой неделе. Проект поддержал лишь 101 депутат при 113 необходимых.

Полиция разблокировала все входы в здание парламента в Тбилиси.Сотрудники сил специального назначения МВД Грузии, применяя водометы, оттеснили протестующих от здания парламента в Тбилиси и расчистили входы (с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

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