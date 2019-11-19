2019-11-19T10:34:50+03:00
Спорт

Определился первый соперник сборной России в групповом этапе Евро-2020

Сборная Дании выступит в одной группе с подопечными Станислава Черчесова. Следующий возможный претендент в группу – Бельгия
Ольга МАТЫС
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Российской сборной предстоит схлестнуться с датской «алой гвардией»Российской сборной предстоит схлестнуться с датской «алой гвардией»Фото: REUTERS
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Датская команда, набравшая в отборочном этапе 16 очков и сыгравшая вничью с ирландцами с ничейным счетом 1:1, попала в группу B вместе со сборной России. В случае если Германия в предстоящем квалификационном матче одолеет сборную Северной Ирландии, третьим участником группы станут наши обидчики из Бельгии, которым ранее мы уступили с разгромным счетом 1:4.

Российской сборной предстоит схлестнуться с датской «алой гвардией» в Санкт-Петербурге или Копенгагене, место будущего матча определит жеребьевка. Последняя наша игра с этой командой случилась в 2012 году и завершилась со счетом 2:0 в пользу сборной России.

Напомним, что сегодня российская команда сыграет с командой Сан-Марино в в 21:45 по московскому времени. Сайт kp.ru будет вести прямую трансляцию события.

ИСТОЧНИК KP.RU

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