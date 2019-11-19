«Убивал»: Пригожин рассказал о жизни Валерии с музыкантом Шульгиным

СЕГОДНЯ 10:35 2019-11-19T10:35:53+03:00

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Иосиф Пригожин очень негативно относится к любому насилию. Особенно остро реагирует на семейных тиранов, его супруга в первом браке испытала на себе, каково это жить под одной крышей с обидчиком.

- Он ее просто убивал. Валерия обращалась ко всем, ей никто не помог — ни коллеги по цеху, при том что они были свидетелями, - рассказывает продюсер Пятому каналу.

Он приводит в пример „Песню года -94“, тогда на сцену Валерия вышла с выбитой челюстью.

Но, несмотря на звездный статус и большие заработки, она не могла уйти от Шульгина.

- Реальность такова, что имеющий деньги на адвоката супруг, способен и отобрать у супруги и имущество, и детей. Были свидетели, многие

Артисты видели, когда они выезжали на Майорку, Валерия не могла выйти из номера, - делится страшными подробностями продюсер.

Он уверен, что подобные проблемы нужно решать на законодательном уровне. В стране должен появиться закон, который защитит женщин и детей.

Случай с Валерией – это подтверждение, что рассчитывать можно только на себя. Ее лишили жилья, денег, удалось отвоевать только детей.

- Она уехала к родителям в двухкомнатную квартиру в город Аткарск Саратовской области. Представляете, квартира 60 метров, там шесть человек, как в общаге! При этом она заработала 25-30 миллионов долларов! – заключает продюсер.

Тема домашнего насилия буквально не сходит с первых полос в последнее время. И дело тут не только в готовящемся законопроекте, вокруг которого много разговоров и споров, но и в громких уголовных делах. Жуткая история, случившаяся неделю назад в Санкт-Петербурге, где профессор Олег Соколов убил и расчленил свою молодую любовницу, снова заставила общественность внимательнее посмотреть в сторону закона "О профилактике домашнего насилия".

ИСТОЧНИК KP.RU