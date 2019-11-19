На крупнейшего в США производителя электронных сигарет подали в суд

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-19T10:59:04+03:00

В США расследуют несколько тысяч случаев опасного легочного заболевания Фото: REUTERS

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В отношении крупнейшей американской компании-производителя электронных сигарет Juul Labs подан судебный иск. Инициаторами выступили власти округа Лос-Анджелес и генпрокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра, в частности.

По их мнению, компания нацеливает свою рекламу на несовершеннолетних, хотя продукция предназначена лишь для взрослых. Также истцов беспокоит отсутствие надлежащих проверок возраста покупателей электронных сигарет и недостаточное внимание к распространению предупреждений о наносимом организму вреде.

В заявлении говорится о том, что использование сигарет компании Juul Labs создает опасность появления раковых опухолей, пороков развития и проблем с репродуктивной системой. От производителя требуют выплатить штраф и прекратить нарушения.

В самой компании завили, что не пытаются реализовывать продукцию среди несовершеннолетних, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что число жертв курения вейпов в США накануне возросло до 39 человек. Все они погибли от проблем с легкими. Еще несколько тысяч человек заразились этим загадочным заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU