На крупнейшего в США производителя электронных сигарет подали в суд
В отношении крупнейшей американской компании-производителя электронных сигарет Juul Labs подан судебный иск. Инициаторами выступили власти округа Лос-Анджелес и генпрокурор штата Калифорния Хавьер Бесерра, в частности.
По их мнению, компания нацеливает свою рекламу на несовершеннолетних, хотя продукция предназначена лишь для взрослых. Также истцов беспокоит отсутствие надлежащих проверок возраста покупателей электронных сигарет и недостаточное внимание к распространению предупреждений о наносимом организму вреде.
В заявлении говорится о том, что использование сигарет компании Juul Labs создает опасность появления раковых опухолей, пороков развития и проблем с репродуктивной системой. От производителя требуют выплатить штраф и прекратить нарушения.
В самой компании завили, что не пытаются реализовывать продукцию среди несовершеннолетних, передает ТАСС.
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ИСТОЧНИК KP.RU