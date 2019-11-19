2019-11-19T10:52:43+03:00
Звезды

Игорь Верник госпитализирован из-за болей в желудке

У актера диагностирован острый панкреатит
Елена АКИМОВА
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Игорь Верник госпитализирован из-за проблем с желудкомИгорь Верник госпитализирован из-за проблем с желудкомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Актер Игорь Верник попал в больницу. Он обратился к медикам лично, беспокоили боли в желудке, а после осмотра врачи приняли решение оставить знаменитого пациента на лечение.

По информации Пятого канала, у 56-летнего актера диагностировали острый панкреатит. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Игорь Верник оказался в больнице
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За последний месяц это уже второй случай, когда Верник сталкивается с проблемами по состоянию здоровья. 8 ноября у него обострился остеохондроз. Актер почувствовал себя плохо, стал жаловаться на сильные боли в пояснице и онемение ног. Скорую вызвали прямо на репетицию спектакля в МХТ имени Чехова. Тогда медики смогли оказать помощь пациенту и обойтись без госпитализации.

Брат, телеведущий и редактор глянцевого журнала Вадим Верник, которому также дозвонилась «КП», рассказал подробности.

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В начале ноября актер уже обращался к врачам из-за обострившегося остеохондроза
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- У Игоря обострение остеохондроза. Его действительно привезли в больницу, осмотрели и, сделав обезболивающий укол, отпустили. Сейчас он дома, все хорошо, спасибо за беспокойство, - сказал kp.ru Вадим Верник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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