Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения журналистки Маргариты Игнатовой

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-19T11:25:44+03:00

Утром 17 ноября она ушла из дома и не вернулась

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В Следственном комитете возбудили уголовное дело по факту исчезновения в Москве журналистки Маргариты Игнатовой. Ее близкие обратились в полицию с заявлением. По их словам девушка ушла из дома утром 17 ноября. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно, на звонки она не отвечает, дома так и не появилась. Маргарита работает редактором агентства «Известия» в Москве. В СК организовали доследственную проверку.

- По факту безвестного исчезновения 29-летней Маргариты Игнатовой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), - сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве обратились ко всем, кто обладает информацией о месте нахождения девушки. Таких людей просят обратиться в Тимирязевский МРСО по телефону 8-499-906-67-18 , или в дежурную службу СК по Москве 8-495-690-44-51 .

Сайт kp.ru писал, что Маргарита утром 17 ноября ушла из дома в церковь. Накануне ей приснился страшный сон.

ИСТОЧНИК KP.RU