Генпрокуратура ДНР: В суд переданы дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-19T11:30:56+03:00

В ДНР рассказали об уголовных делах в отношении военнослужащих ВСУ Фото: REUTERS

Порядка двух десятков приговоров уже вступили в силу

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В начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины возбуждено 726 уголовных дел в отношении лиц, причастных к массовым ранениям, гибели мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора самопровозглашенной Донецкой народной республики Роман Белоус.

По словам представителя генпрокуратуры, некоторых преступников удается задержать прямо на передовой. Позже задержанных допрашивают, выбирают меру пресечения, предъявляют обвинения.

«Всего мы направили в суд дела в отношении 25 военнослужащих ВСУ. Их действия квалифицируются по таким статьям УК ДНР, как прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, насильственный захват власти и насильственное удержание власти, диверсия. В настоящий момент судами вынесено 23 обвинительных приговора в отношении украинских военнослужащих, два десятка из них вступило в законную силу», — цитирует Белоуса RT.

При этом он добавил, что какое-либо взаимодействие с украинской стороной по факту совершенных нарушений и вынесенных обвинений преступникам отсутствует. По словам Белоуса, Киев не принимает участия в расследованиях и не защищает права мирных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU