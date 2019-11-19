2019-11-19T11:42:36+03:00
Общество

Главный нарколог Москвы поддержал идею сокращения времени продажи алкоголя

Специалист уверен, что мера приведет к снижению числа отравлений, психозов и смертности от злоупотребления спиртным
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Снижение времени продажи алкоголя до 22:00 позволит снизить его потребление, считает Евгений БрюнСнижение времени продажи алкоголя до 22:00 позволит снизить его потребление, считает Евгений БрюнФото: Алексей БУЛАТОВ
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Главный нарколог Москвы Евгений Брюн поддержал инициативу Общероссийского народного фронта о сокращении времени продажи алкоголя на час - с 23:00 до 22:00. Специалист уверен, что это позволит снизить число отравлений, психозов и смертности в результате злоупотребления спиртных напитков.

Последовательная политика государства в этом направлении уже позволила снизить потребление алкоголя с 18 литров на душу населения в год до 10 литров за последние шесть лет. Это "значительный успех", но надо двигаться дальше, считает Брюн.

"Мы полагаем, что дальше будет такая же тенденция. Россия стала меньше пить", - цитирует ТАСС нарколога.

В Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя инициативу народного фронта не оценили. Сайт kp.ru побеседовал с главой организации Вадимом Дробизом и выяснил, что он думает по этому поводу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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