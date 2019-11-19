В России хотят провести краш-тестов сигвеев и гироскутеров

СЕГОДНЯ 11:52 2019-11-19T11:52:02+03:00

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В России могут провести краш-тесты сегвеев, гироскутеров и моноколёс. С такой инициативой выступили в общественном движении «Союз пешеходов». Специалисты считают, что технику необходимо проверить на безопасность, перед тем как включить ее в качестве средств передвижения в ПДД.

Глава организации Владимир Соколов сообщил, что инициатива будет представлена 19 ноября в Гусдуме, где пройдёт экспертный круглый стол по законопроекту Минтранса, который регламентирует правила использования сегвеев, гироскутеров, моноколёс и других мобильных средств передвижения в России.

По мнению экпертов, краш-тесты необходимы, чтобы понять насколько подобная техника безопасна для пешеходов. Дело в том, что в России уже были зафиксированы случаи наезда на пешеходов гироскутеров и других подобных средств, некоторые из них привели к серьезным травмам или даже к летальному исходу.

«В настоящее время мы имеем законопроект, но нет никаких исследований, никто не проводил краш-тесты. При этом в подготовленном документе прописано разрешение гироскутерам, сегвеям и другим подобным транспортным средствам двигаться по велодорожкам и тротуарам со скоростью до 20 км/ч», — цитиреут Соколова RT.

Такую скорость эксперт назвал очень высокой, особенно для тех средств, у которых нет руля.

ИСТОЧНИК KP.RU