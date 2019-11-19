2019-11-19T12:12:09+03:00
В мире

Родители-веганы заморили голодом сына

Мальчик в полтора года весил как семимесячный ребенок
Юлия САЛЬНИКОВА
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У двух других детей этой семьи медики нашли признаки истощенияУ двух других детей этой семьи медики нашли признаки истощенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В штате Флорида от истощения умер полуторагодовалый мальчик. Его родители считают себя веганами, потому сами отказались от пищи животного происхождения и не давали такую еду своим четверым детям. Как сообщает New York Post, малышей они кормили сырыми овощами и фруктами: бананами, авокадо, манго. Самый младший из детей, мальчик, которому было всего полтора года, весил около 7 килограммов. Это вес нормальный для семимесячного ребенка. В конце сентября ребенок стал отказываться от еды, питался только грудным молоком.

Его 35-летняя мать Шейла О'Лири не придала этому значения, подумала, что у сына режутся зубы. Но когда спустя несколько дней такой «диеты» она подошла к его кроватке, то обнаружила, что ребенок лежит слишком бледный и не двигается. Она позвонила врачам. Когда те приехали, то могли только констатировать смерть мальчика, помочь ему уже было нечем.

По факту гибели ребенка комиссия провела проверку. Эксперты подтвердили – ребенок скончался от истощения. Медики провели обследование трех других детей. У двух из них выявили признаки недоедания, это сказалось и на отсутствии нескольких зубов. Третий ребенок оказался здоров – он рожден от другого отца и часто гостил у папы, где полноценно питался.

Родителей-веганов заключили под стражу. Им предъявили обвинение сразу по нескольким статьям – непреднамеренное убийство и неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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