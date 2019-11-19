2019-11-19T12:39:40+03:00
Общество

В России ищут "безопасную" коноплю для медицинского использования

Врачи готовы действовать каннабис в лечении, если он не будет вызывать побочных эффектов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В США, Канаде и некоторых странах Европы коноплю дают пациентам в хосписахВ США, Канаде и некоторых странах Европы коноплю дают пациентам в хосписахФото: REUTERS
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В России приступили к проведению исследований по поиску конопли, которая бы не вызывала побочных эффектов и была пригодна к использованию в медицинских целях. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.

Он пояснил, что курение табака очень редко вызывает психозы - около одного инцидента на десятки миллионов, а вот марихуана дает такой эффект в 1-3% случаев. И речь идет о не о легких, а о тяжелых шизофреноподобных приступах, которые плохо лечатся и иногда оставляют человека инвалидом.

"Исследования в самом начале, мы не знаем, чем они закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится" - цитирует РИА Новости Брюна.

Нарколог подтвердил, что в США, Канаде и ряде стран Европы коноплю уже используют, в частности, в хосписах. Однако действительно ли она облегчает уход пациентов из жизни или просто ускоряет его - спорный вопрос.

Сайт kp.ru писал, что на Западе происходят постепенно распространение и легализация марихуаны. Растение используют в медицинских целях в Чехии, Португалии, Дании и других странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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