В России ищут "безопасную" коноплю для медицинского использования
В России приступили к проведению исследований по поиску конопли, которая бы не вызывала побочных эффектов и была пригодна к использованию в медицинских целях. Об этом рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн.
Он пояснил, что курение табака очень редко вызывает психозы - около одного инцидента на десятки миллионов, а вот марихуана дает такой эффект в 1-3% случаев. И речь идет о не о легких, а о тяжелых шизофреноподобных приступах, которые плохо лечатся и иногда оставляют человека инвалидом.
"Исследования в самом начале, мы не знаем, чем они закончатся, поэтому говорить о том, чтобы мы использовали коноплю в медицинских целях, тоже не приходится" - цитирует РИА Новости Брюна.
Нарколог подтвердил, что в США, Канаде и ряде стран Европы коноплю уже используют, в частности, в хосписах. Однако действительно ли она облегчает уход пациентов из жизни или просто ускоряет его - спорный вопрос.
Сайт kp.ru писал, что на Западе происходят постепенно распространение и легализация марихуаны. Растение используют в медицинских целях в Чехии, Португалии, Дании и других странах.
ИСТОЧНИК KP.RU