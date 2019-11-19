2019-11-19T12:44:58+03:00
Общество

Центр кибербезопасности ФСБ подсчитал, сколько компьютерных сбоев случилось в России за 2019 год

Счет инцидентов с нарушениями работы российских компьютеров идет на тысячи. Сами хозяева «железа» о проблемах чаще всего не знали
Ольга МАТЫС
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В России зафиксировано около трех тысяч так называемых компьютерных инцидентов – сбоев в работе информационных систем и информационно-коммуникационных сетейВ России зафиксировано около трех тысяч так называемых компьютерных инцидентов – сбоев в работе информационных систем и информационно-коммуникационных сетейФото: EAST NEWS
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С начала 2019 года в России зафиксировано около трех тысяч так называемых компьютерных инцидентов – сбоев в работе информационных систем и информационно-коммуникационных сетей. Об этом рассказал замначальника Центра защиты информации и специальной связи ФСБ России Игорь Качалин.

"На сегодняшний день в этом году Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) открыл порядка 3 тыс. карточек компьютерных инцидентов, то есть 3 тыс. событий мы отметили. Из этих 3 тыс. событий 90% инцидентов, которые стали известны нам, но не были известны владельцам", - заявил он на форуме по практике противодействия компьютерным атакам.

Хозяев компьютеров с замеченными сбоями предупредили, что им необходимо срочно принять меры и исправить все ошибки в работе. Также Игорь Качалин отметил, что в рамках закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ" планируется создать центры мониторинга и развития процессов обнаружения, предупреждения и реагирования на компьютерные инциденты.

Напомним, что ранее была обнародована новая схема хищения денежных средств – с помощью переводов на виртуальные банковские карты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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