Тысячи москвичей пришли проститься с легендарным пожарным Виктором Климкиным

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-19T12:42:06+03:00

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В Москве на 62-м году жизни умер Виктор Иванович Климкин - легендарный пожарный, заместитель председателя центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества, генерал внутренней службы.

Смерть настигла пожарного на прошлой неделе 16 ноября. В этот понедельник проститься с ним пришли тысячи москвичей, в том числе сам министр МЧС Евгений Зиничев.

Тысячи москвичей пришли проститься с легендарным пожарным Виктором КлимкинымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За долгие годы службы Виктор Иванович руководил ликвидацией последствий крупнейших ЧС столицы. На его счету тушение сотен самых сложных пожаров, в том числе в Измайловском вернисаже, на Черкизовском рынке, в редакции "Комсомольской правды" в 2006 году и в телецентре "Останкино".

Также он неоднократно участвовал в спасательных операциях. Работал наравне с другими сотрудниками МЧС на месте обрушений Басманного рынка и "Трансвааль-парка". В 2007 году ему было присвоено звание "Почетный пожарный Москвы".

ИСТОЧНИК KP.RU