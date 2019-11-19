2019-11-19T13:02:04+03:00
Происшествия

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в Москве

Силовик был госпитализирован с черепно-мозговой травмой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадавшего доставили в отделение нейрохирургииПострадавшего доставили в отделение нейрохирургииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Группа неизвестных жестоко избила капитана Центра спецназначения Федеральной службы безопасности России. О госпитализации силовика стало известно во вторник, 19 ноября.

Конфликт произошел в одном из кафе на Пречистенской набережной в центре Москвы. По данным источника "Интерфакса", пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму.

"В настоящее время он госпитализирован в отделение нейрохирургии", - сообщил собеседник агентства.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году жертвой массовой драки стал 24-летний спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Он вступился за двух русских парней, которых избивали кавказцы у входа в кафе, и получил смертельный удар ножом в сердце. Тогда же был ранен 28-летний Александр Сергеев, вероятный зачинщик потасовки, но врачи смогли спасти ему жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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