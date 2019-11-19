Россияне смогут пожаловаться на чиновников через единое «цифровое окно»

СЕГОДНЯ 13:08 2019-11-19T13:08:59+03:00

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Россияне смогут пожаловаться на работу чиновников в интернете, со следующего года на портале государственных и муниципальных услуг появится единое «цифровое окно».

Сервис будет принимать предложения, жалобы и заявления в адрес органов государственной власти и местного самоуправления, а также подведомственные им организации. Новый функционал даст возможность не только написать обращение, но и отследить судьбу своей жалобы, увидеть реакцию чиновников.

Помимо этого, Минкомсвязи выделит 25 жизненных ситуаций (рождение ребенка, получение льгот, старт и развитие бизнеса и тому подобное), получить услуги по которым можно будет без предварительных заявлений.

По данным вице-премьера Максима Акимова, в России 86% населения ежедневно пользуются интернетом, активны 88 млн смартфонов и других мобильных устройств. Это дает основания полагать, что сервис найдет отклик у пользователей, пишет газета «Известия».

Ранее в Госавтоинспекции рассказали, как проверяется качество уборки дорог. Технологию объяснил замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Сергей Хранцкевич во время программы «Россия в движении».

ИСТОЧНИК KP.RU