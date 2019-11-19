Хирурга-педофила из Франции обвиняют изнасиловании 250 детей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-11-19T13:52:48+03:00

В его квартире нашли дневники, где врач описывал то, как насиловал маленьких пациентов

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Во Франции около 250 детей пострадали от действий хирурга-педофила. Мужчина насиловал и совершал иные действия сексуального характера, причем его жертвами становились не только маленькие пациенты, но и соседи, а также родственники – полиции стало известно о домогательствах 66-летнего мужчины к одной из своих племянниц.

С 2008 по 2017 год он работал в больнице в коммуне Жонзак. Профилем хирурга были операции на брюшной полости. Но начал, как предполагает следствие, он задолго до этого. В его дневниках, где хирург не только писывал сцены насилия, но и делал зарисовки, нашли записи, датированные 1990-ми годами. Всего в этом списке записи о более чем 200 девочках.

На дневники полиция наткнулась в ходе обысков, поводом прийти в дом медика стало заявление родителей одной шестилетней пациентки, хирурга обвинили в изнасиловании ребенка. Свою вину доктор отрицает, а про дневники говорит – это не больше, чем художественная выдумка.

Тем не менее, из 250 жертв около 200 уже готовы написать заявление на хирурга. Как сообщает Le Parisien, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Сайт kp.ru писал о другом громком случае обвинения хирурга в педофилии. После длительного разбирательства Тапия Фернандеса признали невиновным.

ИСТОЧНИК KP.RU