Летчик-испытатель Як-130 рассказал о модернизации модели

СЕГОДНЯ 13:56 2019-11-19T13:56:38+03:00

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Глубокая модернизация учебно-боевого российского самолета Як-130 внесет изменения в бортовое оборудование модели. Об этом рассказал летчик-испытатель Як-130 Василий Севостьянов. Он добавил, что нововведения улучшат аэродинамические характеристики самолета.

«Внесение изменения в комплекс бортового оборудования, в частности, установка локатора, замена БЦВМ, расширение номенклатуры вооружения, применяемого самолетом, улучшение аэродинамических характеристик, многое по мелочам. Самолет будет сильно в возможностях расширен», - цитирует Севостьянова сайт телеканала «Звезда».

Летчик добавил, что хотя изменения планируются незначительные, самолет ощутимо прибавит в возможностях.

Напомним, что о модернизации самолета было объявлено на крупнейшем авиакосмическом салоне в Дубае. В мероприятии принимают участие около 1200 компаний со всего мира, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU