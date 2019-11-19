Полиция Москвы задержала мужчину с 25 тысячами поддельных евро

СЕГОДНЯ 14:06 2019-11-19T14:28:51+03:00

Фальшивые деньги ввезли в Россию из-за границы с целью их реализации

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Столичные правоохранители пресекли попытку сбыта крупной партии поддельной валюты. Задержанный мужчина пытался продать 25 тысяч фальшивых евро.

Все началось с того, что до полиции дошли слухи о реализации поддельных банкнот на территории Москвы. Во время проверочной закупки оперативники приобрети пять купюр достоинством 500 евро, и все они оказались фальшивками.

При попытке реализации гораздо более крупной партии мошенник был задержан. Согласно данным представителя МВД России Ирины Волк, поддельные евро изготавливались за границей.

"Доход от противоправной деятельности превысил один миллион рублей", - сообщается на сайте ведомства.

Задержанному предъявлено обвинение в изготовлении поддельных денежных средств с целью дальнейшего сбыта. Он помещен под стражу. Выяснение обстоятельств уголовного дела продолжается.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году в Петербурге был задержан мужчина, который научился мастерки подделывать пятитысячные купюры. Банкомат не распознавал подделку и заносил средства на счет мошенника.

ИСТОЧНИК KP.RU