У чиновников-коррупционеров изъяли имущество на 12 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:30 2019-11-19T14:30:21+03:00

Только за девять месяцев этого года стоимость незаконно нажитых транспорта, участков и помещений превысила 12 млрд рублей

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Общая стоимость изъятого в пользу государства незаконно приобретённого российскими чиновниками имущества за 2019 год составила свыше 12 млрд рублей. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения, в отношении которых чиновниками не было представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы", - сказал Куренной в интервью ведомственной программе "Эфир".

Также Куренной уточнил, что после прокурорского вмешательства из-за утраты доверия уволены 876 человек . "Большинство этих уголовных дел - по обвинению во взяточничестве, мошенничестве, присвоении и растрате" - добавил Куреной. К настоящему времени суд уже вынес обвинительные приговоры 8 тысячам человек.

Напомним, что 12 ноября Конституционный суд признал законным изъятие всех ценных активов у родственников и знакомых участника коррупционного скандала, если те не смогут доказать в суде законность приобретения своего имущества. Такое решение Конституционный суд принял после жалобы любовницы полковника МВД Дмитрия Захарченко. По её мнению, Никулинский суд Москвы незаконно конфисковал недвижимость и автомобили на общую сумму 9 млрд рублей у неё, родственников и друзей Захарченко, осуждённого на 12,5 лет за взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU