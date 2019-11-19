Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400

СЕГОДНЯ 14:16 2019-11-19T14:35:05+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400. Тема была затронута во время встречи глав государств в США.

"Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400, и он признал наше право", - сказал Эрдоган.

Во время общения со своим коллегой он также подчеркнул, что Анкара может отказаться и от американских истребителей F-35, если сторонам так не удастся разрешить разногласия.

"Потребности будут удовлетворены другим способом", - цитирует президента телеканал NTV.

Сайт kp.ru писал, что в США рассматривается законопроект о введении санкций против Турции в связи с покупкой комплексов С-400. Также американцы отстранили представителей республики от программы создания истребителей F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU