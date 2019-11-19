Эрдоган заявил Трампу, что Турция не отступит в вопросе С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз объяснил своему американскому коллеге Дональду Трампу, почему Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400. Тема была затронута во время встречи глав государств в США.
"Турция не отступит в вопросе С-400. Я рассказал Трампу о том, как Турцию довели до покупки систем С-400, и он признал наше право", - сказал Эрдоган.
Во время общения со своим коллегой он также подчеркнул, что Анкара может отказаться и от американских истребителей F-35, если сторонам так не удастся разрешить разногласия.
"Потребности будут удовлетворены другим способом", - цитирует президента телеканал NTV.
Сайт kp.ru писал, что в США рассматривается законопроект о введении санкций против Турции в связи с покупкой комплексов С-400. Также американцы отстранили представителей республики от программы создания истребителей F-35.
ИСТОЧНИК KP.RU