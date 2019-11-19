2019-11-19T14:18:59+03:00
Политика

Более 10 российских военных кораблей начали учения в Черном море

В тренировках также примут участие истребители из состава морской авиации
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сторожевой корабль «Адмирал Эссен». Фото: пресс-служба ЧФ РФСторожевой корабль «Адмирал Эссен». Фото: пресс-служба ЧФ РФ
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Россия приступила к учениям в Черном море. В тренировках принимают участие более десяти кораблей Черноморского флота и авиация. В ходе заданий военнослужащим предстоит выполнить ракетные и артиллерийские стрельбы.

В учениях принимают участие фрегат «Адмирал Эссен», малый ракетный корабль «Вышний Волочек», большой десантный корабль «Азов», морские тральщики «Турбинист», «Ковровец», а также суда вспомогательного флота. Их экипажи отработают технику морского боя, проведут комплекс учений по поиску и уничтожению подводных лодок, а также по обнаружению берегового командного пункта и нанесению удара по нему, пишет «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, экипажам Черноморского флота в ходе учений предстоит отработать отражение атак условного противника с воздуха. Для учений с участием авиации привлечены истребители Су-30СМ из состава морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ. Контроль за проведением учений будет проводиться с помощью беспилотных летательных аппаратов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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