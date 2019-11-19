В Минобороны России ответили на заявление главы МИД Турции о «невыполнении обещаний по Сирии»
В Минобороны России вызвало недоумение высказывание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Он заявил, что России и США «не выполнили своих обещаний» по Сирии, якобы курдов не отодвинули из зоны безопасности. В связи с этим Турция допускает возобновление спецоперации «Источник мира». Турки настаивают, что угроза, которую представляют террористы, существует.
- В Минобороны России вызвало недоумение заявление министра иностранных дел Турции Чавушоглу о якобы "невыполнении Россией своих обещаний", а также угрозы в развязывании военной операции на севере Сирии, - сообщил официальный представитель МО РФ генерал-майор Игорь Конашенков, его слова приводят РИА Новости.
Спецоперация "Источник мира" завершена после подписания в Сочи 22 октября меморандума о взаимопонимании. Курдские формирования отодвинули от зоны безопасности, а сирийско-турецкую границу патрулируют военные Турции и военные полицейские России. Начался процесс возвращения на эти территории беженцев.
Лавров о долгосрочном взаимодействии с США по Сирии.Лавров подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки совершают "непоследовательные действия" в вопросе нормализации сирийского вопроса (c) Ruptly
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