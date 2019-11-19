Кремль оставил обсуждение проблемы домашнего насилия экспертам

СЕГОДНЯ 14:50 2019-11-19T14:50:41+03:00

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В Кремле не обсуждают проблему домашнего насилия, включая рассмотрение соответствующего закона. Этим вопросом занимаются специалисты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, эта тема не обсуждается в Кремле, обсуждается в экспертной, юридической среде", - сказал представитель Кремля, выступая перед журналистами во вторник.

Напомним, что активное рассмотрение законопроекта "О профилактике домашнего насилия" сейчас ведут депутаты. В документ вносятся поправки и другие уточнения.

Сайт kp.ru писал, что в их числе определение понятия "преследование". По задумке авторов, за нарушение защитных предписаний суда будет грозить административная и даже уголовная ответственность.

Также планируется создание кризисных центров и повышение статуса участкового. Нововведения призваны защитить от насилия не только женщин, но и других жителей нашей страны, в частности, стариков и детей.

ИСТОЧНИК KP.RU