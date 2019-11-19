В «Нафтогаз» не поверили в совет ЕС по закупке Украиной российского газа

СЕГОДНЯ 15:01 2019-11-19T15:07:17+03:00

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В украинской компании «Нафтогаз» ответили на сообщение о том, что ЕС рекомендует Украине закупать российский газ. На странице компании в фейсбук появилось сообщение, в котором сказано, что это заявление не соответствует действительности, никаких рекомендаций от Евросоюза Украине не поступало.

В «Нафтогазе» считают, что такие сообщения – это «попытка получить контракт с помощью политического давления».

- Будьте осторожны, проверьте информацию и ее источники. Таких в ближайшие месяцы будет много, - сказано в сообщении украинской компании.

Напомним, действующий контракт истекает в конце 2019 года. Российская сторона заявляла, что готова подписать контракт на новых условиях, если Украина успеем имплементировать европейские энергетические нормы в свое законодательство до конца года. В противном случае Россия может предложить подписать контракт на тех условиях, по которым газ сейчас поставляют Украине. Но перед этим стороны должны решит все вопросы судебного порядка, напомним, "Нафтогаз" планирует взыскать через Стокгольмский суд с "Газпрома" 22 миллиарда долларов компенсаций.

ИСТОЧНИК KP.RU