Ломидзе: Большинство туристов зимой уезжают в теплые страны

СЕГОДНЯ 15:09 2019-11-19T15:20:37+03:00

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70% россиян планируют провести новогодние каникулы вне дома. Такие данные в ходе опроса получили представители туристических сервисов. При этом туристы чаще предпочитают солнечные страны северным. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на брифинге «Новогодние каникулы 2020. Что выбирают россияне?».

«Более 60 - 65% покупателей организованных новогодних туров выбирают направление, где есть море и солнце. Остальные предпочитают Европу [помимо средиземноморского побережья]», - цитирует Ломидзе ИА НСН.

При этом исполнительный директор АТОР добавила, что в этом году путевки в экзотические станы на Новый год дешевле, чем годом ранее. По ее словам, средняя стоимость такой поездки составляет порядка 75-80 тысяч рублей.

В Турции же в новогодние каникулы цены еще ниже. Здесь россияне могут отдохнуть за 35-40 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU