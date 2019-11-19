Каждый четвертый должник банка не успевает платить кредит в срок

СЕГОДНЯ 15:41 2019-11-19T15:41:17+03:00

Каждый четвертый должник банка не платит вовремя Фото: Евгения ГУСЕВА

Проблемных заемщиков почти 10 миллионов человек

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Каждый четвертый заемщик банка не успевает платить долг вовремя и имеет просрочку свыше трех месяцев. Число проблемных клиентов постоянно растет и с января по сентябрь увеличилось на 4 процента, достигнув 10 миллионов человек.

Такие данные приводятся в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Всего кредиты имеют 40 миллионов россиян, у некоторых оформлено сразу несколько кредитных продуктов. Когда встает вопрос задержки платежа, то в 60% случаев люди ссылаются на финансовые трудности.

10% приходится на убежденных неплательщиков, а остальные 30% ссылаются на забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.

Сами заемщики признаются, что в случае ухудшения финансового положения в первую очередь отказываются от трат на развлечения и одежду, а также урезают расходы на потребительские товары и продукты. Такой позиции придерживаются 10–30% респондентов.

В ЦБ не ответили на вопросы «Известий» о количестве просроченных долгов и заемщиков с проблемными ссудами, а также о мерах, принимаемых Банком России для разрешения этого вопроса.

Ранее специалисты проекта ОНФ «За права заемщиков» посчитали число банкротов в регионах, статистика получилась удручающая. Показатель тех, кто решил признать себя несостоятельным, постоянно растет. Особенно тревожно дело обстоит в 30 регионах России, здесь число банкротов серьезно превышает статистику по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU