США планируют увеличить число американских военных в Польше
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Штаты приняли решение нарастить военное присутствие в республике.
Напомним, этим летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Теперь численность американского военного контингента должна была вырасти на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, пишет "РИА-Новости".
- США, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о десятикратном увеличении контингента войск США в Польше, - отметил Моравецкий.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом Польша попросила ввести к себе американские войска. В Госдуме такой шаг назвали провокацией и предательством польского народа. Также Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории последней эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9.
ИСТОЧНИК KP.RU