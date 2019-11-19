2019-11-19T19:37:38+03:00
В мире

США планируют увеличить число американских военных в Польше

Этим летом Вашингтон и Варшава подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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США планируют увеличить число американских военных в ПольшеСША планируют увеличить число американских военных в ПольшеФото: REUTERS
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Штаты приняли решение нарастить военное присутствие в республике.

Напомним, этим летом Варшава и Вашингтон подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве. Теперь численность американского военного контингента должна была вырасти на тысячу человек с нынешних 4,5 тысячи, пишет "РИА-Новости".

- США, наш мощнейший союзник, благодаря стараниям президента Анджея Дуды и министра национальной обороны приняли решение о десятикратном увеличении контингента войск США в Польше, - отметил Моравецкий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что этим летом Польша попросила ввести к себе американские войска. В Госдуме такой шаг назвали провокацией и предательством польского народа. Также Вашингтон и Варшава договорились о размещении на территории последней эскадрильи разведывательных беспилотников MQ-9.

ИСТОЧНИК KP.RU

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