2019-11-19T19:20:51+03:00
В мире

В Белом доме назвали требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми

Представитель администрации президента заявил о неуместности того, что лидер Штатов требовал от иностранного правительства провести расследование против своего политического оппонента
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Подполковник и эксперт Белого дома Александер Виндман заявил, что считает "неприемлемыми" требования президента США Дональда Трампа к лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Телефонный разговор состоялся между лидерами обеих 25 июля этого года.

- Неуместно, чтобы президент Соединенных Штатов требовал от иностранного правительства провести расследование против гражданина США, его политического оппонента, - подчеркнул Виндман.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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