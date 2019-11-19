В Белом доме назвали требования Трампа к Зеленскому неприемлемыми

СЕГОДНЯ 19:20 2019-11-19T19:20:51+03:00

Представитель администрации президента заявил о неуместности того, что лидер Штатов требовал от иностранного правительства провести расследование против своего политического оппонента

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Подполковник и эксперт Белого дома Александер Виндман заявил, что считает "неприемлемыми" требования президента США Дональда Трампа к лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому. Телефонный разговор состоялся между лидерами обеих 25 июля этого года.

- Неуместно, чтобы президент Соединенных Штатов требовал от иностранного правительства провести расследование против гражданина США, его политического оппонента, - подчеркнул Виндман.

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ИСТОЧНИК KP.RU