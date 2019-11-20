В Госдуме решат, сколько будут стоить самые дешевые сигареты

СЕГОДНЯ 00:00 2019-11-20T00:30:50+03:00

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Возможно, через некоторое время самая дешевая пачка сигарет в России будет стоить около 86 рублей. Группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, предлагающий ввести единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты, ниже которой продавать их будет просто нельзя.

Документ, опубликованный в электронной базе данных ГД, также устанавливается порядок расчета МРЦ исходя из минимальной ставки акциза на «единицу потребительской упаковки табачной продукции» — то есть, пачку сигарет, — и НДС на момент изготовления или ввоза в страну. По подсчетам авторов проекта, минимальная цена пачки сигарет в этом году составила бы 86,28 рубля.

Цель этой идеи — борьба с нелегальной табачной продукцией. Авторы законопроекта уверены, что такая мера поможет «предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией», а также защитит здоровье россиян.

На сегодняшний день «легальная» пачка сигарет в нашей стране стоит в среднем около 115 рублей, а «незаконная» – от 45 до 55. Это при том, что, как отмечают авторы документа, на долю налогов в стоимости пачки не может приходиться менее 62 рублей.

К слову, как писал сайт kp.ru, в последнее время спрос на сигареты в России снизился.

ИСТОЧНИК KP.RU