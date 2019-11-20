Израильские военные нанесли удары по окрестностям Дамаска
Израильские военные объявили, что в ночь на среду, 20 ноября, нанесли серию ударов по двум десяткам объектов, принадлежащих иранскому подразделению «Аль-Кудс» и правительственным силам Сирии. Атака стала ответом на запуск четырех ракет по территории еврейского государства со стороны САР, сообщает газета Haaretz.
«Армия обороны Израиля атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии Башара Асада в Сирии», - цитирует издание сообщение армейской пресс-службы.
Отмечается, что запуск ракет израильские военные зафиксировали во вторник вечером, все снаряды были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». А одной из целей ответной атаки стало расположенное неподалеку от аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждают в армии Израиля, находится штаб-квартира «Аль-Кудс».
Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ночью в столице и ее окрестностях гремели взрывы, а также о том, что средства ПВО Сирии отражали вражескую атаку. Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.
Напомним, как писал сайт kp.ru, это далеко не первый ночной удар израильской армии по Дамаску, в окрестностях которого, по мнению Тель-Авива, располагаются объекты «Аль-Кудс».
ИСТОЧНИК KP.RU