Израильские военные нанесли удары по окрестностям Дамаска

СЕГОДНЯ 06:54 2019-11-20T07:31:12+03:00

Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов в ответ на запуск четырех ракет Фото: REUTERS

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Израильские военные объявили, что в ночь на среду, 20 ноября, нанесли серию ударов по двум десяткам объектов, принадлежащих иранскому подразделению «Аль-Кудс» и правительственным силам Сирии. Атака стала ответом на запуск четырех ракет по территории еврейского государства со стороны САР, сообщает газета Haaretz.

«Армия обороны Израиля атаковала множество целей, принадлежащих иранским силам «Аль-Кудс» и армии Башара Асада в Сирии», - цитирует издание сообщение армейской пресс-службы.

Отмечается, что запуск ракет израильские военные зафиксировали во вторник вечером, все снаряды были перехвачены системой противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». А одной из целей ответной атаки стало расположенное неподалеку от аэропорта в Дамаске здание, в котором, как утверждают в армии Израиля, находится штаб-квартира «Аль-Кудс».

Сирийское государственное агентство SANA сообщило, что ночью в столице и ее окрестностях гремели взрывы, а также о том, что средства ПВО Сирии отражали вражескую атаку. Информации о возможных жертвах и пострадавших пока не поступало.

Напомним, как писал сайт kp.ru, это далеко не первый ночной удар израильской армии по Дамаску, в окрестностях которого, по мнению Тель-Авива, располагаются объекты «Аль-Кудс».

ИСТОЧНИК KP.RU