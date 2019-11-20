Черчесов прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы

СЕГОДНЯ 07:22 2019-11-20T07:55:34+03:00

Болельщики позволили себе матные выкрики во время матча сборной России и Сан-Марино

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Поведение российских болельщиков на встрече сборной РФ по футболу с игроками из Сан-Марино во вторник, 19 ноября, вызвало недоумение у главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Речь идет, в частности, о нецензурных кричалках в адрес капитана Артема Дзюбы.

"У меня просто иногда нет слов. Это чьи болельщики были? У меня уже давно нет реакции на такие вещи. Уже ко всему привыкли", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Комментируя же итоги отборочного турнира Евро-2020, он заявил, что российская сборная выполнила свою задачу.

Сайт kp.ru писал, что последний матч нашей национальной команды против игроков из Сан-Марино закончился со счетом 5:0. Россияне разгромили гостей и теперь ждут жеребьевку финального турнира, которая состоится 30 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU