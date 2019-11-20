2019-11-20T08:29:38+03:00
Политика

В Раде считают, что команда Зеленского разорит и уничтожит Украину

По мнению депутата Ильи Кивы, президенту просто не хватает опыта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда "разорят и уничтожат" нацию, несмотря на искреннее желание принести мир в страну. Такого мнения придерживается депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива.

Он переживает о том, что политику просто не хватит опыта, и окружение "заведет его в блуд".

"Партия ("Слуга народа", - прим. ред.) не просто прикладывает участие, она является центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока мы рассказываем про "агрессию России", мы сдаем интересы страны западноамериканским партнерам", - сказал депутат в эфире телеканала NewsOne.

По его мнению, от встречи от в "нормандском формате" тоже не стоит ждать каких-либо результатов. Единственная надежда на то, что европейские партнеры помогут Зеленскому сформировать правильную позицию для разрешения ситуации в Донбассе.

Сайт kp.ru писал, что "нормандский саммит" состоится в Париже 9 декабря. Участниками встречи станут лидеры четырех стран - Германии, Франции, Украины и России.

Владимир Зеленский: из артиста в президенты.Он играл честного президента в сериале. Играл убедительно. Ему поверили и отдали свои голоса 30% украинцев. Кто же такой Владимир Зеленский? Рассказываем о главном фаворите президентской гонки на Украине

ИСТОЧНИК KP.RU

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