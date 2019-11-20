Россия и Китай подготовили новый план по урегулированию на Корейском полуострове

СЕГОДНЯ 08:47 2019-11-20T08:47:27+03:00

Москва и Пекин вскоре представят обновленную версию документа зарубежным партнерам, в том числе США, КНДР и Южной Корее

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Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов рассказал журналистам, что российские дипломаты вместе с китайскими коллегами подготовили обновленную версию плана урегулирования ситуации на Корейском полуострове.

В новом документе Россия и Китай учли предложения и замечания «всех участников процесса» – США, КНДР и Южной Кореи, а теперь готовы ознакомить с ним зарубежных партнеров. Замглавы МИД уточнил, что «речь идет о проекте плана, пока его детали не раскрываются».

«Мы посмотрим, как этот документ можно будет использовать, чтобы продвигаться к урегулированию ядерной и других проблем Корейского полуострова», - добавил он.

Игорь Моргулов также сообщил, что в Москву «для стратегического диалога» уже прибыла первый заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи, и российские дипломаты, по его словам, «воспользуются возможностью», чтобы ознакомить с обновленной версией проекта Пхеньян, «но также обязательно ознакомим и американских партнеров, и остальных».

Дипломат отметил, что новый проект плана был согласован с Пекином «буквально на днях», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Россия и Китай выдвинули совместную инициативу по комплексному решению накопившихся на Корейском полуострове проблем еще в позапрошлом году, но с тех пор многое изменилось. В июне этого года Москва и Пекин предложили партнерам новый план действий.

ИСТОЧНИК KP.RU