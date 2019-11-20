В правительстве создадут новый орган управления реформами

СЕГОДНЯ 09:15 2019-11-20T09:20:35+03:00

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Проведением реформ в России займется правительственная комиссия по экономическому развитию. Новый орган в структуре кабмина предложили создать в Минэкономразвития. Это же ведомство и разработало план структурных реформ, цель которых вывести российскую экономику на темпы выше среднемировых. Планируется, что рост экономики в 2020 году составит 1,7 процентов, а через год, с 2021 года, рост не будет ниже 3 процентов.

Орган, как сообщает РБК, получит название «подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ». Возглавит структуру министр экономического развития Максим Орешкин.

Из Минэконома предложение направили в министерство финансов. Новый орган управления будет решать вопросы разногласий при реализации реформ, заниматься подготовкой материалов о ситуации в экономике.

Ранее Максим Орешкин заявлял, что Россия может войти в топ-20 самых благоприятных стран для ведения бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU