В правительстве создадут новый орган управления реформами
Проведением реформ в России займется правительственная комиссия по экономическому развитию. Новый орган в структуре кабмина предложили создать в Минэкономразвития. Это же ведомство и разработало план структурных реформ, цель которых вывести российскую экономику на темпы выше среднемировых. Планируется, что рост экономики в 2020 году составит 1,7 процентов, а через год, с 2021 года, рост не будет ниже 3 процентов.
Орган, как сообщает РБК, получит название «подкомиссия по обеспечению экономического роста и содействию реализации структурных реформ». Возглавит структуру министр экономического развития Максим Орешкин.
Из Минэконома предложение направили в министерство финансов. Новый орган управления будет решать вопросы разногласий при реализации реформ, заниматься подготовкой материалов о ситуации в экономике.
Ранее Максим Орешкин заявлял, что Россия может войти в топ-20 самых благоприятных стран для ведения бизнеса.
ИСТОЧНИК KP.RU