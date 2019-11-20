"Олег Зеленский": В Белом доме не могут запомнить, как зовут президента Украины

СЕГОДНЯ 09:58 2019-11-20T09:58:23+03:00

Помощница Майка Пенса несколько раз перепутала имя главы государства на слушаниях в Конгрессе [видео]

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В Белом доме, похоже, до сих пор не могут запомнить имя украинского президента Владимира Зеленского.

В минувший вторник, 19 ноября, в комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США прошли слушания по вопросу об импичменте главы государства Дональда Трампа. Показания давала помощница вице-президента Соединенных Штатов Майка Пенса Дженнифер Уильямс. Она то и перепутала имя Зеленского, несколько раз назвав его Олегом.

Ошибку можно заметить на видео с заседания. Вспоминая телефонный разговор Трампа и Зеленского, девушка назвала украинского лидера другим именем. Это произошло на 2 минуте 38 секунде и на 3 минуте 34 секунде.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этих же слушаниях было сделано неожиданное признание. Родившийся в Киеве директор по европейским делам Совета национальной безопасности США Александр Виндман заявил, что ему три раза предлагали стать министром обороны Украины.

"Олег Зеленский": На слушаниях по импичменту Трампа в Конгрессе США не определились, как зовут президента Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU