Граффити Бэнкси в Венеции ушло под воду и ужаснуло людей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-11-20T10:24:41+03:00

Граффити появилось в Венеции весной этого года. Фото: instagram.com/banksy

Теперь из канала виднеется лишь верхняя часть ребенка-беженца с факелом в протянутой руке

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Граффити уличного художника Бэнкси на одном из домов Венеции приобрело дополнительный смысл после того, как в город пришла "высокая вода".

Изображение ребенка-беженца в спасательном жителе и с факелом в руках оказалось затоплено более чем на половину. Теперь над поверхностью воды виднеются лишь его плечи и голова.

Эта работа должна была напомнить миру и трагической судьбе тысяч беженцев. В попытке добраться до Европы в поисках лучшей жизни они тонут в Средиземном море, унося с собой жизни маленьких детей.

Вода дошла ребенку практически до плеч

Граффити появилось рядом с кампо Санта-Маргарита весной этого года. Сайт kp.ru писал, что в ноябре здесь произошло сильное наводнение. К настоящему моменту уровень воды немного опустился, но изображение "тонущего" ребенка успело потрясти многих.

"Картина Бэнкси, изображающая ребенка-беженца в спасательном жилете с ярко-розовым факелом, приобрела новое, еще более жестокое воплощение после частичного погружения из-за наводнений в итальянской Венеции", - написала InclusiveLucie в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что личность британского уличного художника остается под завесой тайны уже много лет. Его интересы представляет целая команда юристов и агентов.

ИСТОЧНИК KP.RU