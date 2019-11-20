2019-11-20T10:24:41+03:00
В мире

Граффити Бэнкси в Венеции ушло под воду и ужаснуло людей

Теперь из канала виднеется лишь верхняя часть ребенка-беженца с факелом в протянутой руке
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Граффити появилось в Венеции весной этого года. Фото: instagram.com/banksyГраффити появилось в Венеции весной этого года. Фото: instagram.com/banksy
Изменить размер текста:

Граффити уличного художника Бэнкси на одном из домов Венеции приобрело дополнительный смысл после того, как в город пришла "высокая вода".

Изображение ребенка-беженца в спасательном жителе и с факелом в руках оказалось затоплено более чем на половину. Теперь над поверхностью воды виднеются лишь его плечи и голова.

Эта работа должна была напомнить миру и трагической судьбе тысяч беженцев. В попытке добраться до Европы в поисках лучшей жизни они тонут в Средиземном море, унося с собой жизни маленьких детей.

Вода дошла ребенку практически до плеч

Вода дошла ребенку практически до плеч

Граффити появилось рядом с кампо Санта-Маргарита весной этого года. Сайт kp.ru писал, что в ноябре здесь произошло сильное наводнение. К настоящему моменту уровень воды немного опустился, но изображение "тонущего" ребенка успело потрясти многих.

"Картина Бэнкси, изображающая ребенка-беженца в спасательном жилете с ярко-розовым факелом, приобрела новое, еще более жестокое воплощение после частичного погружения из-за наводнений в итальянской Венеции", - написала InclusiveLucie в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что личность британского уличного художника остается под завесой тайны уже много лет. Его интересы представляет целая команда юристов и агентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Добро пожаловать в Москву!": Пилот перепутал Киев с российской столицей
ВЦИОМ: Индекс счастья россиян снизился на десять пунктов
Китаец побил рекорд, прыгнув на скакалке 228 раз за полминуты
В холодильнике на британском пароме нашли 25 мигрантов
Воскресную службу Канье Уэста в церкви посмотрели почти столько же человек, сколько рекордную по численности мессу папы Римского
В Госдуме ответили на требование спикера парламента Эстонии «вернуть» часть территорий
Генсек НАТО: «Мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой»
Синоптики рассказали, в каких регионах будет теплый декабрь
В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные
В Англии стая индеек устроила побег накануне Рождества
На Ставрополье строят крупнейшую в России ветроэлектростанцию
"Олег Зеленский": В Белом доме не могут запомнить, как зовут президента Украины
Грету Тунберг нашли на фотографии, сделанной 120 лет назад
В правительстве создадут новый орган управления реформами
Россия и Китай подготовили новый план по урегулированию на Корейском полуострове
ПФР не исключал службу в армии и уход за ребенком из страхового стажа россиян
Власти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию
В Раде считают, что команда Зеленского разорит и уничтожит Украину
Врачи в Липецкой области получили служебное жилье
Черчесов прокомментировал оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы
Госорганы перестанут принимать граждан к 2024 году
Израильские военные нанесли удары по окрестностям Дамаска
В Таллине заявили, что Россия должна вернуть «эстонские территории»
Российские дипломаты посетили экстрадированного в США Буркова
В Берлине убили сына бывшего президента Германии
В России предложили штрафовать тех, кто по ночам мешает спать соседям
В Индии избили туриста из Австралии
Самой сексуальной женщиной России снова выбрали Ирину Шейк