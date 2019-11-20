Граффити Бэнкси в Венеции ушло под воду и ужаснуло людей
Граффити уличного художника Бэнкси на одном из домов Венеции приобрело дополнительный смысл после того, как в город пришла "высокая вода".
Изображение ребенка-беженца в спасательном жителе и с факелом в руках оказалось затоплено более чем на половину. Теперь над поверхностью воды виднеются лишь его плечи и голова.
Эта работа должна была напомнить миру и трагической судьбе тысяч беженцев. В попытке добраться до Европы в поисках лучшей жизни они тонут в Средиземном море, унося с собой жизни маленьких детей.
Вода дошла ребенку практически до плеч
Граффити появилось рядом с кампо Санта-Маргарита весной этого года. Сайт kp.ru писал, что в ноябре здесь произошло сильное наводнение. К настоящему моменту уровень воды немного опустился, но изображение "тонущего" ребенка успело потрясти многих.
"Картина Бэнкси, изображающая ребенка-беженца в спасательном жилете с ярко-розовым факелом, приобрела новое, еще более жестокое воплощение после частичного погружения из-за наводнений в итальянской Венеции", - написала InclusiveLucie в Twitter.
Сайт kp.ru писал, что личность британского уличного художника остается под завесой тайны уже много лет. Его интересы представляет целая команда юристов и агентов.
ИСТОЧНИК KP.RU