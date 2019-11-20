В Госдуме ответили на требование спикера парламента Эстонии «вернуть» часть территорий

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-20T10:54:08+03:00

В Эстонии вновь вспомнили, что хотят получить от России территории Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В Госдуме считают, что Эстонии выгоднее выстраивать «конструктивные взаимоотношения» с Россией. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса. В Таллине вспомнили об утратившем юридическую силу Тартуском мирном договоре. В этом документе 1920 года было указано о «пяти процентах эстонской земли», которые находятся на нынешней территории России.

Пыллуаас заявил, что эти территории «захвачены» и Москва должна их «вернуть».

- Здесь перспективы никакой нет у подобных заявлений. Я думаю, со временем эстонцы поймут, что этот неконструктивный подход не принесёт результатов, - сказал Морозов.

Депутат считает, что в Эстонии поймут, что строить отношения лучше на «взаимовыгодных условиях».

Ранее сайт kp.ru писал, что в Таллине хотят получить от России Ивангород и часть Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU