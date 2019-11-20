2019-11-20T11:20:51+03:00
В мире

Воскресную службу Канье Уэста в церкви посмотрели почти столько же человек, сколько рекордную по численности мессу папы Римского

Репер, который планирует баллотироваться в президенты США, принял участие в воскресной службе в церкви Хьюстона
Юлия САЛЬНИКОВА
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Канье Уэст хочет заменить Трампа на посту президентаКанье Уэст хочет заменить Трампа на посту президентаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рэпер Канье Уэст формально еще не вступил в предвыборную гонку, но уже увеличивает электорат. Напомним, супруг Ким Кардашьян решил баллотироваться на следующих президентских выборах в США и составить конкуренцию Дональду Трампу. И первый рекорд Уэст уже побил – он поучаствовал в воскресной мессе в в Лейквудской церкви в Хьюстоне, штат Техас.

Выступление рэпера в церкви транслировали на четырех связанных с Lakewood платформах на Facebook и YouTube, сотни человек стали зрителями в зале. Как сообщает TMZ, запись побила рекорды – около 4,7 миллионов человек посмотрели концерт в церкви. Планируется, что запись теперь будут транслировать по американскому телевидению. Таким образом выступление рэпера стало «одним из самых значительных событий, основанных на вере в новейшей истории», говорят американцы.

Для сравнения, одной из самых массовых стала месса Папы Римскго Франциска в столице Филиппин Маниле – на площади собрались около 6 миллионов человек. Это, конечно, больше, чем собрал Канье Уэст, но разница в почти миллион человек для рэпера не так уж существенна.

Кстати, конкуренция на выборах президента США у рэпера будет высокая - возглавить страну захотел "король инстаграм".

Воскресная служба Канье Уэста в церкви побила рекорд по просмотрам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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