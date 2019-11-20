Китаец побил рекорд, прыгнув на скакалке 228 раз за полминуты
Спортсмен из Китая побил рекорд книги Гиннесса по прыжкам на скакалке. Цэнь Сяолинь сумел перепрыгнуть ее 228 раз всего за 30 секунд. Рекорд фиксировали представители всемирной организации, которые специально прилетели в Шанхай на Шестые Международные соревнования по прыжкам со скакалкой. Правда, считать за прыгуном - было задачкой не самой простой. Он прыгал так быстро, что глаза не успевают фиксировать момент приземления и подпрыгивания.
В Сети стали шутить, что с такой техникой спортсмен должен был просто взлететь.
смог удивить экспертов из Книги рекордов Гиннесса и пятилетний спортсмен из Элисты. Сайт kp.ru ранее писал, что мальчик смог отдаться больше 4 тысяч раз. Еще один силач из России сдвинул теплоход - рекорд он посвятил супруге, у которой было день рождения.
На 6-ых Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой в Шанхае китаец Цэнь Сяолинь побил рекорд Гиннесса.
ИСТОЧНИК KP.RU