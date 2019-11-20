2019-11-20T11:43:45+03:00
В мире

Китаец побил рекорд, прыгнув на скакалке 228 раз за полминуты

Теперь Цэнь Сяолинь – официальный обладатель рекорда Гиннесса
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китаец побил рекордКитаец побил рекордФото: Кадр видео
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Спортсмен из Китая побил рекорд книги Гиннесса по прыжкам на скакалке. Цэнь Сяолинь сумел перепрыгнуть ее 228 раз всего за 30 секунд. Рекорд фиксировали представители всемирной организации, которые специально прилетели в Шанхай на Шестые Международные соревнования по прыжкам со скакалкой. Правда, считать за прыгуном - было задачкой не самой простой. Он прыгал так быстро, что глаза не успевают фиксировать момент приземления и подпрыгивания.

В Сети стали шутить, что с такой техникой спортсмен должен был просто взлететь.

смог удивить экспертов из Книги рекордов Гиннесса и пятилетний спортсмен из Элисты. Сайт kp.ru ранее писал, что мальчик смог отдаться больше 4 тысяч раз. Еще один силач из России сдвинул теплоход - рекорд он посвятил супруге, у которой было день рождения.

На 6-ых Международных соревнованиях по прыжкам со скакалкой в Шанхае китаец Цэнь Сяолинь побил рекорд Гиннесса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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