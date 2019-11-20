"Добро пожаловать в Москву!": Пилот перепутал Киев с российской столицей
Пилот венгерской авиакомпании Wizzair перепутал столицы России и Украины, а потому при посадке в Киеве объявил о приземлении в Москве.
Все произошло в понедельник, 18 ноября. Лайнер вылетел из лондонского аэропорта Лутон и уже через несколько часов был в украинской столице.
"Добро пожаловать в Москву!", - объявил пилот и на мгновения замолчал. Через пару секунд он принес свои извинения, уточнив, что борт приземлился в Киеве.
Многие пассажиры посмеялись над оговоркой, кто-то даже похлопал, а вот друзья пользователя YouTube, который опубликовал видео посадки на своей странице, решили, что сели не в тот самолет.
Дело в том, что перед отлетом они перепутали выходы и отстояли очередь на посадку рейса Лондон - Москва. После этого им пришлось поторопиться, чтобы успеть пройти к другим воротам.
"[Они] были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе", - рассказал о ситуации ютубер.
Сайт kp.ru писал, что в прошлом году пилот "Турецких авиалиний" использовал громкую связь в самолете, чтобы поздравить находившегося на борту учителя. Ситуация растрогала многих пассажиров лайнера, в том числе самого наставника.
Пилот самолета в Киеве по ошибке объявил о посадке в Москве.Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления о прибытии ошибся с городом, в котором приземлился самолет. Вместо Киева он назвал Москву
ИСТОЧНИК KP.RU