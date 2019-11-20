2019-11-20T11:49:16+03:00
В мире

"Добро пожаловать в Москву!": Пилот перепутал Киев с российской столицей

Часть пассажиров посмеялась над ошибкой экипажа, а некоторые решили, что сели не в тот самолет [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Авторы ролика испугались, что улетели в МосквуАвторы ролика испугались, что улетели в МосквуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Пилот венгерской авиакомпании Wizzair перепутал столицы России и Украины, а потому при посадке в Киеве объявил о приземлении в Москве.

Все произошло в понедельник, 18 ноября. Лайнер вылетел из лондонского аэропорта Лутон и уже через несколько часов был в украинской столице.

"Добро пожаловать в Москву!", - объявил пилот и на мгновения замолчал. Через пару секунд он принес свои извинения, уточнив, что борт приземлился в Киеве.

Многие пассажиры посмеялись над оговоркой, кто-то даже похлопал, а вот друзья пользователя YouTube, который опубликовал видео посадки на своей странице, решили, что сели не в тот самолет.

Дело в том, что перед отлетом они перепутали выходы и отстояли очередь на посадку рейса Лондон - Москва. После этого им пришлось поторопиться, чтобы успеть пройти к другим воротам.

"[Они] были в шоке в течение пары секунд. Они твердо были уверены, что сели не на тот самолет и оказались не в том городе", - рассказал о ситуации ютубер.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году пилот "Турецких авиалиний" использовал громкую связь в самолете, чтобы поздравить находившегося на борту учителя. Ситуация растрогала многих пассажиров лайнера, в том числе самого наставника.

Пилот самолета в Киеве по ошибке объявил о посадке в Москве.Пилот авиакомпании Wizzair во время объявления о прибытии ошибся с городом, в котором приземлился самолет. Вместо Киева он назвал Москву

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На территории МИФИ обнаружен предмет, похожий на снаряд времен Великой Отечественной
«Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе Моуриньо
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о подходах к расходам бюджета
Песков назал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Тюменская и Курганская области будут вместе решать вопросы экологической безопасности реки Тобол
На севере Сирии открылись пункты выдачи гуманитарной помощи
Сахалин стал лидером в России по реализации программы «Инициативное бюджетирование»
Немецкий депутат предложил отпраздновать 75 лет Победы вместе с Россией
В Кремле планируют, что Путин и Си Цзиньпин по телемосту запустят «Силу Сибири»
МВД предлагает ввести внеочередной медицинский осмотр для водителей
Украина потребует от России компенсировать потерю крымских портов
В ООН назвали самые отстающие страны мира
В военном параде на Красной площади задействуют 20 новых машин
Банк России предлагает ввести единую комиссию за переводы с карт
Шесть человек погибли в результате конфликта у нефтезавода в Боливии
Зеленский сказал, что «пора менять» депутатов Верховной рады
ВЦИОМ: Индекс счастья россиян снизился на десять пунктов
Китаец побил рекорд, прыгнув на скакалке 228 раз за полминуты
В холодильнике на британском пароме нашли 25 мигрантов
Воскресную службу Канье Уэста в церкви посмотрели почти столько же человек, сколько рекордную по численности мессу папы Римского
В Госдуме ответили на требование спикера парламента Эстонии «вернуть» часть территорий
Генсек НАТО: «Мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой»
Синоптики рассказали, в каких регионах будет теплый декабрь
В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные