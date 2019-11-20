Зеленский сказал, что «пора менять» депутатов Верховной рады
Владимир Зеленский в шутку сказал участнице Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», что пора менять депутатов Верховной рады. Напомним, что при вступлении в должность президент Украины распустил прежний состав парламента и назначил выборы. После этого избрали не только депутатов, но и сменился премьер, а также министры украинского правительства. В первый рабочий день Верховной рады нового состава Владимир Зеленский сказал, что дает депутатам год, чтобы доказать свою эффективность.
- Страна должна быть такой, как вы - свежая, новая и очень интересная… Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих, - сказал Зеленский в беседе с участницей форума.
Запись опубликована на странице в фейсбуке офиса украинского президента.
ИСТОЧНИК KP.RU