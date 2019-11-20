Зеленский сказал, что «пора менять» депутатов Верховной рады

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-20T12:01:28+03:00

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Владимир Зеленский в шутку сказал участнице Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», что пора менять депутатов Верховной рады. Напомним, что при вступлении в должность президент Украины распустил прежний состав парламента и назначил выборы. После этого избрали не только депутатов, но и сменился премьер, а также министры украинского правительства. В первый рабочий день Верховной рады нового состава Владимир Зеленский сказал, что дает депутатам год, чтобы доказать свою эффективность.

- Страна должна быть такой, как вы - свежая, новая и очень интересная… Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих, - сказал Зеленский в беседе с участницей форума.

Запись опубликована на странице в фейсбуке офиса украинского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU