2019-11-20T12:01:28+03:00
В мире

Зеленский сказал, что «пора менять» депутатов Верховной рады

Президент Украины побеседовал с участницей форума «Украина растет вместе со мной»
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
При вступлении в должность Зеленский распустил РадуПри вступлении в должность Зеленский распустил РадуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Владимир Зеленский в шутку сказал участнице Всеукраинского форума «Украина растет вместе со мной», что пора менять депутатов Верховной рады. Напомним, что при вступлении в должность президент Украины распустил прежний состав парламента и назначил выборы. После этого избрали не только депутатов, но и сменился премьер, а также министры украинского правительства. В первый рабочий день Верховной рады нового состава Владимир Зеленский сказал, что дает депутатам год, чтобы доказать свою эффективность.

- Страна должна быть такой, как вы - свежая, новая и очень интересная… Поэтому, пожалуйста, Даша, подтягивайте таких, как вы в Верховную раду. Никому не говорите, но уже пора менять и этих, - сказал Зеленский в беседе с участницей форума.

Запись опубликована на странице в фейсбуке офиса украинского президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Тоттенхэм» назначил главным тренером Жозе Моуриньо
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым о подходах к расходам бюджета
Песков назал неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России
Тюменская и Курганская области будут вместе решать вопросы экологической безопасности реки Тобол
На севере Сирии открылись пункты выдачи гуманитарной помощи
Сахалин стал лидером в России по реализации программы «Инициативное бюджетирование»
Немецкий депутат предложил отпраздновать 75 лет Победы вместе с Россией
В Кремле планируют, что Путин и Си Цзиньпин по телемосту запустят «Силу Сибири»
МВД предлагает ввести внеочередной медицинский осмотр для водителей
Украина потребует от России компенсировать потерю крымских портов
В ООН назвали самые отстающие страны мира
В военном параде на Красной площади задействуют 20 новых машин
Банк России предлагает ввести единую комиссию за переводы с карт
Шесть человек погибли в результате конфликта у нефтезавода в Боливии
"Добро пожаловать в Москву!": Пилот перепутал Киев с российской столицей
ВЦИОМ: Индекс счастья россиян снизился на десять пунктов
Китаец побил рекорд, прыгнув на скакалке 228 раз за полминуты
В холодильнике на британском пароме нашли 25 мигрантов
Воскресную службу Канье Уэста в церкви посмотрели почти столько же человек, сколько рекордную по численности мессу папы Римского
В Госдуме ответили на требование спикера парламента Эстонии «вернуть» часть территорий
Генсек НАТО: «Мы должны стремиться к улучшению отношений с Москвой»
Синоптики рассказали, в каких регионах будет теплый декабрь
В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные