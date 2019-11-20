2019-11-20T12:27:08+03:00
Происшествия

Шесть человек погибли в результате конфликта у нефтезавода в Боливии

Протестующие взорвали стену предприятия, после чего полиция открыла стрельбу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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По меньшей мере три человека скончались от пулевых раненийПо меньшей мере три человека скончались от пулевых раненийФото: REUTERS
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Возле нефтеперерабатывающего завода "Сенката" в Боливии вспыхнули массовые беспорядки и столкновения с полицией. На настоящий момент известно о шести погибших и свыше 30 пострадавших.

Все началось с того, что сторонники бывшего президента страны Эво Моралеса сорвали поставки топлива в столицу, а протестующие в попытке снять блокаду взорвали стену предприятия. После этого находившиеся на территории НПЗ правоохранители открыли стрельбу.

По меньшей мере три человека погибли от пулевых ранений. Причины смерти остальных пока не раскрываются. Министр обороны Боливии Фернандо Лопес уверяет, что полиция не причастна к гибели людей, однако окончательные результаты станут известны после вскрытия тел.

"Мы считаем, то, что движет этими людьми (протестующими - прим.ред.), - просто вандализм", - цитирует La Razon главу ведомства.

Сайт kp.ru писал, что беспорядки почти одновременно охватили сразу шесть стран в трех частях света. Уличные бои ведут от Боливии до Ливана, и сценарий везде одинаковый.

ИСТОЧНИК KP.RU

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