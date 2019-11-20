В ООН назвали самые отстающие страны мира

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-20T12:33:42+03:00

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В список наименее развитых стран мира попали тридцать африканских, несколько азиатских и островных государств. Такие данные содержатся в докладе ООН, который был зачитан на Конференции по торговле и развитию.

Авторы документа проанализировали уровень развития стран по трем основным критериям: доход на душу населения, людские ресурсы и экономическая уязвимость. В результате, в рейтинге оказались 47 слабо развитых государств, в частности, Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, ЦАР, Чад, Джибути, Эритрея, Эфиопия, Гамбия, Мали и другие. Среди островных государств наименее развитыми эксперты признали Океанию Кирибати, Тувалу, Вануату, Соломоновы Острова. А в группу азиатских стран вошли Афганистан, Бангладеш, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Непал, Йемен и Бутан, пишет газета «Известия».

В настоящее время ООН разрабатывает рекомендации для руководств перечисленных стран по улучшению ситуации.

Примечательно, что за всю историю составления доклада из отрицательного рейтинга смогли выйти всего пять государств: Ботсвана, Кабо-Верде, Экваториальная Гвинея, Мальдивы и Самоа, пишет сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU